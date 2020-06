Mönchengladbach-Dortmund 1978 (12-0) : le match le plus dingue de l'histoire de la Bundesliga ?

Le 29 avril 1978, le Borussia Mönchengladbach pouvait espérer remporter la Bundesliga à la dernière journée. Il lui fallait battre Dortmund par plus de dix buts d'écart pour coiffer le FC Cologne, à égalité de points. Les Poulains de Gladbach ont failli le faire...

"Sortez et marquez !"

Il est 15h30 ce samedi 29 avril 1978 en cette 34et dernière journée de Bundesliga. Pour le titre, les jeux sont "mathématiquement" faits. Le FC Cologne qui s'apprête juste à jouer chez le dernier et relégué Sankt Pauli devance son co-leader, le Borussia Mönchengladbach. Même si à égalité parfaite à 46 points chacun, la différence de buts confortable des Boucs du FC Köln (+40, 81-41) laisse peu d'espoirs aux Poulains de M'Gladbach (+30, 74-44). En clair, si ces derniers veulent être champions, ils doivent battre Dortmund, 11, par plus de dix buts d'écart.) s'interroge la presse ? Impossible, pense-t-on ! Sauf que... Ce Gladbach coaché par le grand Udo Lattek y croit., racontera l'immense buteur d'alors Jupp Heynckes.Il faut dire qu'outre Heynckes, M'Gladbach compte dans ses rangs d'autres champions du monde 1974 allemands tels le défenseur et capitaine Berti Vogts (, le roquet), le gardien doublure de Maier, Wolfgang Kleff, et les milieux Herbert Wimmer et Rainer Bonhof (absent ce 29 avril 1978). Devant, le lutin supersonique danois, Allan Simonsen, a gagné le Ballon d'or 1977. Rivaux numéro 1 du grand Bayern, les Poulains dominent le foot allemand desavec cinq titres de champion (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), plus deux Coupes UEFA et une Coupe d'Allemagne. Leur style résolument offensif leur valut un surnom terrifiant, la: l'usine à buts !Dans le vestiaire du Rheinstadion de Düsseldorf (le Bökelbergstadion de Gladbach étant en travaux), Udo Lattek essaye d'y croire encore. Conscient que