Monchengladbach domine Francfort grâce à Thuram et Pléa

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Monchengladbach s'est imposé cet après-midi à Francfort (3-1), pour le compte de la 26e journée de Bundesliga. Les équipes allemandes faisaient leur retour dans la compétition, mais ce sont bien les anciens pensionnaires de Ligue 1 qui ont brillé. Alassane Pléa a d'abord inscrit son neuvième but de la saison au bout de 40 secondes de jeu. Servi par Bensebaini, Marcus Thuram a imité son compatriote 5 minutes plus tard. L'international algérien a ensuite transformé un pénalty obtenu par Embolo à la 72e minute de jeu. En fin de partie, Andre Silva a sauvé l'honneur et réduit l'écart. Le Borussia réalise une très bonne opération au classement et se hisse sur le podium, à trois points du leader bavarois. L'Eintracht Francfort enchaîne un quatrième revers de suite en championnat et reste 13e.

