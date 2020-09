Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco vainqueur à neuf, Montpellier et Nîmes sur le fil, Brest retourné Reuters • 27/09/2020 à 17:47









Monaco vainqueur à neuf, Montpellier et Nîmes sur le fil, Brest retourné par Adonis Vesin (iDalgo) Ce multiplex de Ligue 1 a été riche en buts (16 en quatre matches). Monaco, à neuf après les expulsions de Tchouaméni (53e) et Disasi (67e), a réussi à garder sa victoire, malgré un penalty d'Ajorque (3-2, 70e). Un doublé de ben Yedder (9e, 53e) et un but d'Aguilar (44e) avaient permis aux joueurs de la Principauté de s'échapper, malgré une réduction de l'écart de Chahiri (2-1, 46e), tout juste entré en jeu. Angers s'est imposé sur le même score contre Brest. Après avoir été menés deux fois (Mounié 3e, Charbonnier 32e contre Thioub 22e), les Angevins ont renversé la rencontre en deux minutes (Traoré 78e, Fulgini 80e) pour engranger leur troisième victoire de la saison. Nîmes et Lens se sont séparés sur un match nul 1-1. Ganago avait ouvert le score (34e) mais Ferhat a égalisé en fin de rencontre (1-1, 87e). Montpellier a aussi réussi à arracher le point du match nul à Dijon, grâce à un penalty de Savanier (90e). Ebimbe (8e) et Ecuele Manga (60e) avaient donné par deux fois l'avantage aux Dijonnais. Delort (50e) avait répondu au joueur prêté par le PSG.

