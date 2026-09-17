Monaco va devoir vendre des joueurs cet hiver

L’hiver sera rude sur le Rocher. Après plusieurs transferts avortés, les caisses de Monaco ne se portent pas pour le mieux. Eux qui avaient déjà vu leur masse salariale être encadrée par la DNCG cet été devaient vendre des joueurs importants.

Mais entre l’imbroglio autour du transfert de Folarin Balogun à Everton, qui a ensuite fait capoter celui de Lamine Camara à Chelsea, et dernièrement Aleksandr Golovin qui ne reviendra pas en Russie, Monaco doit vendre. Ce sera cet hiver, comme l’a annoncé ce mercredi soir sur RMC Thiago Scuro, le DG du club : « Évidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C’est important. » …

LP pour SOFOOT.com