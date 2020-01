So Foot • 12/01/2020 à 06:00

Monaco, soumission impossible

À défaut de pouvoir s'affirmer en rivale du PSG, l'AS Monaco doit retrouver peu à peu son enthousiasme et sa fierté d'outsider. Robert Moreno semble avoir le profil pour l'y aider.

Paris S-GMonaco le 12/01/2020 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Une identité à trouver

" Vendredi, lors d'une conférence de presse qui tranchait franchement avec celles de son prédécesseur, Robert Moreno a dessiné un peu plus encore les contours de son style. Un style qui le trahira peut-être un jour, mais qui suffit déjà à remettre de la vie sur les visages jusque-là anesthésiés du club de la Principauté. Dans un français assez remarquable pour un étranger débarqué il y a tout juste deux semaines, accompagné d'un langage corporel qui traduit autant sa détermination qu'une excitation encore mal contenue, l'ancien coach de laa une nouvelle fois fait bonne impression. Malgré une volonté légitime de ne pas trop en dire à l'orée d'un double baptême du feu en Ligue 1 qui a des airs d'enfer. Car instaurer une dynamique comptable en disputant le ballon au PSG deux fois en quatre jours ressemble à une mission impossible. Et ça tombe en fait plutôt bien car, pour une fois, on attend justement qu'il émane du Rocher autre chose que des chiffres.Début janvier, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com