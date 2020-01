Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco seul en tête, Nanterre top 8, Le Portel s'enfonce Reuters • 18/01/2020 à 22:39









Monaco seul en tête, Nanterre top 8, Le Portel s'enfonce par Matthieu Cointe (iDalgo) Monaco poursuit sa formidable série de 12 victoires consécutives en Jeep Elite et prend seul la tête du classement. Après sa victoire face à Pau ce samedi (89-76), l'ASM présente un bilan de 17 victoires et 2 défaites en championnat. Les Béarnais passent 11e. Dans l'autre choc de cette 19e journée, Nanterre a pris le meilleur sur Strasbourg (85-70). Les Franciliens entrent dans le top 8 tandis que leurs adversaires du soir chutent à la 11e place. Toujours dans les équipes du 92, Levallois a battu Chalon/Saone après une belle prestation offensive, 98 à 90. Les Chalonnais entrent dans la zone rouge. Dans le bas de tableau, Boulazac s'est imposé face à Le Portel. Ces derniers enchainent une huitième défaite consécutive en Jeep Elite et sont toujours la lanterne rouge. Dans les autres rencontres de la soirée, Dijon a étrillé Cholet, 97 à 68 et confirme sa grande forme du moment, tandis que Limoges est allé chercher la victoire sur le parquet d'Orléans, 84 à 78.

