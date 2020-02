Monaco se saborde, Lille respire, Reims et Dijon s'éclatent

Les amateurs du samedi soir auront eu le droit à un multiplex animé, en Ligue 1. À neuf contre onze pendant une heure, Monaco s'est encore sabordé sur la pelouse de Nîmes (3-1) pendant que Lille a repris du poil de la bête en renversant Strasbourg (2-1). Dans le match de la peur, Amiens et Toulouse n'ont jamais réussi à faire trembler les filets (0-0) alors que Reims ne faisait qu'une bouchée d'Angers (4-1) et que Dijon s'éclatait contre Brest (3-0).

Nîmes 3-1 Monaco

Rennes plume Nantes dans un final renversant

L'AS Monaco ou l'art de se tirer plusieurs balles dans le pied. Le déplacement chez des Crocodiles toujours malades ressemblait à une belle opportunité pour Robert Moreno de remporter son premier match en Ligue 1. Encore plus quand le technicien espagnol assiste à l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder, plus rapidement que Pablo Martinez, et toujours aussi adroit pour placer un petit piqué (1-0, 13). Sauf que la machine déraille, comme trop souvent avec l'ASM. Après un gros boulot de Zinédine Ferhat, et un coup de billard dans la défense monégasque, Florian Miguel égalise dans le but vide (1-1, 27). Un premier coup dur, puis un deuxième et un troisième, l'arbitre dégainant deux cartons rouges contre Monaco : un premier logique pour Tiémoué Bakayoko, coupable d'une vilaine faute sur Romain Philippoteaux, et un second pour une réaction dispensable de Gelson Martins, qui venait de bousculer l'homme en jaune (32).À neuf contre onze, la mission s'annonce quasiment impossible pour les hommes de la