Monaco se reprend, Strasbourg se promène

Au cours d'une nouvelle soirée peu spectaculaire en Ligue 1, Monaco s'est remis la tête à l'endroit en disposant de Dijon (1-0), pendant que Strasbourg régalait la Meinau face à Nîmes (4-1). Dans les autres rencontres, les attaquants sont restés muets, Lille ne parvenant pas à faire plier Metz (0-0), et Reims se contentant d'un point contre Angers (0-0).

Monaco 1-0 Dijon

Icardi sauve le PSG à Brest

Monaco était prévenu : Dijon aime enquiquiner les gros noms cette saison. Après deux nuls contre Lyon et Marseille et un succès de prestige contre le PSG, la bande de Jobard espérait confirmer ce constat à Louis-II. Si les Dijonnais laissent le ballon aux gars du Rocher, ils se présentent en Principauté sans complexes et agitent la pire défense du championnat, Cadiz et Chouiar obligeant Lecomte à la parade. Mais voilà, l'ASM sait qu'elle peut compter sur son attaque de feu pour se remettre dans le droit chemin. De retour après un petit bobo, Slimani signe une huitième passe décisive pour Golovin, dont la frappe puissante vient à bout de Gomis (1-0, 42). Pas vraiment une raison pour gagner en sérénité, Dijon ne se gênant pas pour essayer de recoller au score, toujours grâce au duo infernal Chouiar-Cadiz. Mais dans une rencontre animée, les portiers ont l'occasion de briller : Lecomte sauve sa défense, puis se retrouve chanceux sur la barre de Cadiz (87), alors que Gomis frustre à plusieurs reprises Martins et Golovin. Et voilà Monaco de retour dans la première partie de tableau, à une petite unité du podium, pendant que Dijon glisse de nouveau dans la zone rouge.