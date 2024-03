Monaco se rate, Clermont revit, Reims assume son statut

Le multiplex de cette 26e journée de Ligue 1 nous a offert de nombreux - et jolis - buts, tout autant qu'il a proposé son lot de boulettes et de nervosité. Dans la lutte pour le maintien, Clermont et Lorient font les meilleures opérations, alors que Monaco reste troisième après un nul frustrant.

L’ex du jour

Pas de changement de dauphin en Ligue 1. En position favorable pour prendre possession de la deuxième place du championnat, Monaco a laissé filer sa chance (2-2). Il suffisait d’une victoire aux Monégasques pour passer devant les Brestois, accrochés par Lille plus tôt dans la journée. Cueillis à froid par un but contre son camp de Wilfried Singo dès la première minute du jeu, après une grosse frappe de Mohamed Bamba sur le poteau, les pensionnaires du stade Louis-II ont joué un mauvais tour à leurs supporters. Yvon Mvogo a d’abord enchaîné les arrêts (6 au total) pour garder sa cage inviolée le plus longtemps possible avant de craquer sur une belle boulette de Formose Mendy, buteur contre son camp lui aussi. La deuxième période a essentiellement ressemblé à une attaque défense sur le but lorientais. Finalement Mvogo a dû s’incliner devant Youssouf Fofana, auteur d’une belle tête. Tête qu’a aussi utilisée l’ancien Monégasque Tiémoué Bakayoko, buteur contre son ancienne équipe dans le temps additionnel. Un but qui compte double pour Lorient et qui fait mal à la tête de l’ASM. Résultat, Monaco reste troisième et n’a toujours pas gagné à domicile en 2024, une série qui dure depuis le 3 décembre dernier. Lorient est quinzième.

Les artistes du jour

Longtemps, Reims a craint de terminer cette rencontre face à Metz rempli de frustration. Entre but refusé et penalty non accordé, les Champenois n’ont pas réussi à concrétiser leur domination face au relégable messin. Mais ils ont finalement pu compter sur certains de leurs artistes sur le front de l’attaque, qui ont su faire la différence (2-1). Oumar Diakité a d’abord fait vibrer Delaune en éliminant superbement le gardien et le dernier défenseur adverse d’un sublime crochet. Et si Arthur Atta a remis les siens à égalité, Junya Ito s’est par la suite joué de la défense lorraine d’une série de dribbles bien sentis avant de conclure en lucarne. Reims ne lâchera plus son bien et revient à un point de Marseille à la huitième place. Metz reste avant-dernier à deux points de Nantes.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com