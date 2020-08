Monaco se contente d'un point contre Reims

Pour la première de Niko Kova? sur le banc, l'AS Monaco n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre Reims (2-2). Après avoir reçu une leçon de réalisme dans les vingt premières minutes en concédant deux buts, le club de la Principauté a réussi à revenir dans la partie grâce à sa charnière centrale.

Monaco 2-2 Reims

Le réalisme à la rémoise

Il n'y a pas si longtemps, une affiche Monaco-Reims pouvait laisser présager un grand écart sur la pelouse. D'un côté, un club richissime pouvant s'offrir des joueurs de classe. De l'autre, une équipe plutôt conditionnée à jouer le maintien. Mais aujourd'hui, tout a changé : Reims débute cette nouvelle saison de Ligue 1 dans la peau d'un européen, et l'ASM reste sur deux saisons décevantes en Ligue 1 (17et 9). Une nouvelle tendance qui s'est confirmée dans un match animé, qui aura vu Monaco remonter deux buts au Rémois (2-2) après une entame catastrophique.Au stade Louis-II, devant quelques milliers de chanceux en tribunes, le début de partie vient rappeler que la saison 2019-2020 n'est pas un souvenir si lointain. Le Reims de David Guion est toujours aussi enquiquinant à jouer, et Niko Kova? ou non, l'AS Monaco retrouve ses problèmes défensifs. Résultat, le club de la Principauté se fait rapidement surprendre sur une longue relance de Rajkovi? : Touré prend le dessus sur son ancien pote Disasi, claque une déviation bien sentie et voit Dia prendre la profondeur dans le dos de Badiashile pour aller tromper Lecomte d'une frappe croisée. Une première douche froide sur le Rocher, puis une deuxième un quart d'heure plus tard quand le jeune Touré, 18 ans, profite d'une récupération haute et de ne pas être attaqué par les défenseurs monégasques pour faire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com