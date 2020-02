Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco sans trembler, Nanterre et Le Mans cartonnent Reuters • 08/02/2020 à 22:40









par Matthieu Cointe (iDalgo) Monaco met la pression sur l'ASVEL en Jeep Elite. L'ASM s'est imposé sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, 79 à 63 et revient à hauteur de Lyon-Villeurbanne en tête du classement, qui jouera demain contre Levallois. Dans la course aux playoffs, Nanterre a remporté son match face à Chalons-Reims, 104-84, et conserve la septième place. Facile vainqueur de Le Portel (109-80), lanterne rouge du championnat, Le Mans reste huitième et prend de l'avance sur Limoges, qui s'est incliné à Strasbourg après prolongation (105-100). De son côté, Dijon enchaîne une onzième victoire de suite à Roanne (93-87) et reste troisième avec un bilan égal à celui de Monaco (19V-3D). Dans les autres rencontres de la soirée, Chalon/Saone a renversé Boulazac dans le dernier quart temps (73-70), alors que Cholet a lutté pour venir à bout d'Orléans (70-67).

