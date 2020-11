Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco s'impose à Nice Reuters • 08/11/2020 à 19:18









Monaco s'impose à Nice par Samuel Messberg (iDalgo) L'AS Monaco et l'OGC Nice s'affrontaient à l'Allianz Riveira ce dimanche pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 et pour un derby entre deux équipes ambitieuses. Ce sont les Monégasques qui se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à des buts de Disasi (23') et Diop (53'). Pierre Lees Melou a réduit le score à la 69ème minute, en vain car son équipe n'a jamais réussi à marquer ce deuxième but égalisateur. Avec cette victoire l'AS Monaco prend la cinquième place du championnat et dépasse l'OGC Nice qui descend à la septième position du championnat. Nice se déplacera à Marseille après la trêve alors que Monaco recevra le PSG.

