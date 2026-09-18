Monaco renvoie le Lens de Cahuzac au charbon

Une mi-temps chacun, et un vainqueur. Après un beau vendredi soir, Monaco bat Lens (2-1), reste invaincu et l'histoire de Yannick Cahuzac avec les Sang et Or démarre avec une fausse note. Rien de grave, mais du boulot pendant la trêve.

AS Monaco 2-1 RC Lens

Buts : Brunner (32 e ) et Gradit (C.S.C., 84 e ) pour le Rocher // Udol (58 e ) pour les Sang et Or

Plus d’infos à suivre… …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com