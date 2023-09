Monaco règne sur l'OM

Dans une rencontre marquée par une entame folle au cours de laquelle l'OM aura mené deux fois, Monaco a finalement pris le dessus sur Marseille (3-2) grâce à un doublé de Maghnes Akliouche. L'ère Gennaro Gattuso commence par une défaite, alors que l'ASM passe provisoirement leader.

Monaco 3-2 Marseille

Buts : Akliouche (8 e ,52 e ) et Balogun (23 e ) pour l’ASM // Ndiaye (1 ère ) et Gigot (18 e ) pour l’OM

31 secondes, c’est le temps qu’il a fallu à Iliman Ndiaye pour marquer le premier but de l’ère Gennaro Gattuso à l’OM et annoncer la couleur d’une soirée plutôt spectaculaire, ce samedi à Louis-II, où Monaco a renversé la table pour effacer le derby perdu contre Nice et retrouver le goût de la victoire (3-2). Le technicien italien a pu comprendre qu’il y aurait du boulot, mais aussi quelques promesses, alors que Marseille a enchaîné une deuxième défaite dans ce championnat, laissant les gars de la Principauté prendre cinq points d’avance et la place de leader, au moins pendant quelques heures.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com