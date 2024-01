Monaco refroidit Lens au bout du suspense

Maghnes AKLIOUCHE of Monaco during the French Cup match between Racing Club de Lens and Association Sportive de Monaco Football Club at Stade Bollaert-Delelis on January 7, 2024 in Lens, France. (Photo by Dave Winter/Icon Sport)

L'AS Monaco s'est offert le scalp de Lens, ce dimanche à Bollaert, au terme d'un 32e de finale de Coupe de France spectaculaire et à la séance de tirs au but interminable (2-2, 5-6 TAB).

Lens 2-2 (5-6 TAB) Monaco

Buts : Maouassa (43 e ) et Sotoca (62 e ) pour le Racing // Ben Yedder (1 re ) et Akliouche (21 e ) pour l’ASM

Le choc a tenu toutes ses promesses. Et, à l’arrivée, c’est Monaco qui a composté son ticket. L’équipe du Rocher est venue à bout de Lens (2-2, 5-6 TAB), ce dimanche après-midi, à l’occasion de la plus belle affiche des 32 es de finale de la Coupe de France. Après 90 minutes haletantes, disputées avec beaucoup d’intensité et riches en occasions, qui ont vu les Monégasques rapidement faire le break avant d’être rejoints, les visiteurs ont arraché leur qualification pour les seizièmes au terme d’une séance de tirs au but à rallonge. L’ASM poursuit donc sa route dans la compétition, qu’elle n’a plus remportée depuis 1991.…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com