Monaco provisoirement sur le podium, Lorient dans le dur

par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a pris le meilleur sur Nîmes (3-0) pour glaner son 4e succès consécutif. Sofiane Diop, Gelson Martins et Kevin Volland ont inscrit les buts. Grâce à ce résultat, l'ASM revient à hauteur de l'Olympique lyonnais, à deux points du leader parisien. Dans les autres matchs disputés à 15h, le FC Lorient a craqué en fin de match face à Montpellier (0-1). A peine entré en jeu, Petar Skuletic a inscrit le but héraultais. Les Merlus n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 octobre dernier. Également vainqueurs à l'extérieur, Brest et Angers ont respectivement pris le meilleur sur Metz (0-2) et Lens (1-3).

