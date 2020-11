Monaco profite de la fébrilité défensive de l'OGC Nice pour s'imposer

Privé de son capitaine et défenseur Dante pour le reste de l'année, l'OGC Nice doit réapprendre à défendre. En attendant, l'AS Monaco a profité des largesses défensives des Aiglons pour repartir de l'Allianz Riviera avec la victoire (1-2).

Nice 1-2 Monaco

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si cette citation bien connue a été écrite par Alphonse de Lamartine, elle aurait tout aussi pu être prononcée par Patrick Vieira, qui doit faire face à l'absence de son défenseur et capitaine Dante, victime d'une rupture des ligaments croisés il y a une semaine à Angers. Et force est de constater que sans sa pierre angulaire, les Aiglons ne savent plus vraiment comment faire pour défendre. Et vu que la bande à Wissam Ben Yedder, elle, sait très bien comment attaquer, les Monégasques repartent de l'Allianz Riviera avec une victoire plus que logique (0-2).Pour pallier à l'absence de Dante, couplée à celles de Kamara et de Atal, Patrick Vieira a tout d'abord tenté un coup de poker en redescendant Morgan Schneiderlin d'un cran. Et si Thomas Tuchel ne peut que valider ce choix, les Monégasques ont vite profité de ce manque de repères pour partir à l'assaut des buts de Walter Benítez. Malheureusement pour eux, le portier des Aiglons n'est, lui, visiblement pas impacté par l'absence du défenseur brésilien. Et l'Argentin l'a prouvé en détournant sur sa transversale une première frappe de Kevin Volland (2), avant d'écœurer à nouveau l'attaquant allemand (8) et de remporter son face-à-face avec Wissam Ben Yedder (11). Et alors que l'attaque-défense de l'ASM s'intensifie, Axek Disasi s'élève dans les airs