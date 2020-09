Monaco plume les Canaris

Supérieure techniquement et emmenée par un Fabregas très inspiré dans l'entrejeu, l'ASM a logiquement dompté des Nantais volontaires, mais trop empruntés devant.

AS Monaco 2-1 FC Nantes

Fabregas pétille encore

Jaunes et pas jolis

Les optimistes auront envie d'y voir de la maîtrise. Dominatrice, mais rejointe par Nantes à l'heure de jeu, l'ASM n'aura gambergé que quatre minutes. Le temps de reprendre l'avantage par Geubbels, puis de stériliser les timides offensives nantaises restantes. L'opposition était tout sauf grandiose ce dimanche, mais ça, Niko Kova? et ses hommes s'en tamponnent : avec deux victoires et un nul au compteur, l'ASM est parfaitement lancée dans sa Ligue 1 cuvée 2020-2021.S'il ne vieillit pas aussi bien qu'un bon vieux pinard, Cesc Fabregas a encore une assez bonne descente pour trinquer joyeusement avec ses équipiers. Peu pressé par la défense nantaise, l'Espagnol peut s'installer derrière son comptoir et distribuer une copieuse tournée de caviars pour ses partenaires. Sur corner, l'ancien d'Arsenal trouve Badiashile qui tape la barre, puis met sur orbite Volland, dont la tentative est stoppée par Lafont. Si le numéro 4 monégasque est clairement aux manettes, c'est Diop, d'un tir en première intention, qui ouvre le score, après avoir été servi par Aguilar dans les 16 mètres. Plutôt logique : l'ASM soigne ses sorties de balle et domine globalement son sujet. Pas mal, mais insuffisant pour empêcher Nantes de siroter les fonds de verre et de siffler quelques occasions. Kolo Muani, lancé par Blas, croit d'abord égaliser, mais son pion est finalement refusé pour hors jeu. Puis c'est Simon, complètement isolé dans la surface, qui banane l'égalisation en ne cadrant pas sa tentative.Pas brillants avant la pause, les Canaris semblent avoir encore plus de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com