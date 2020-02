So Foot • 29/02/2020 à 22:15

Monaco patine, Montpellier régale

En position de revenir à un point de Lille, quatrième, Monaco n'a pu faire mieux qu'un nul à Louis-II face à Reims (1-1). Les Monégasques voient donc Montpellier, large vainqueur de Strasbourg (3-0), leur passer devant et intégrer le top 5. En s'imposant sur la pelouse de Toulouse (0-2), Rennes a quant à lui conforté sa troisième place. Dans le bas du tableau, Angers et Metz ont de leur côté signé de courts mais précieux succès à Brest et Amiens (0-1).

Monaco 1-1 Reims

Si la panne de courant qui plonge d'entrée le stade Louis-II dans le noir ne dure qu'une grosse minute, l'ASM met une bonne dizaine de minutes à rallumer la lumière. Avec, dans le rôle de l'électricien, Keita Baldé. Préféré à Joveti?, le Sénégalais lance le match des Monégasques en envoyant un enroulé sur la barre. Puis fait basculer la partie en grattant un péno, concédé par Foket et transformé en puissance par Ben Yedder, auteur de son 17e pion en championnat. Proche de punir les errements de l'ASM en début de partie, Kamara prend sa revanche en deuxième période sur Lecomte, battu sur la frappe flottante de l'ailier gauche rémois. Suffisant pour contraindre Monaco à son deuxième nul de suite. La faute à Rajkovi?, auteur notamment d'un arrêt décisif sur une frappe en pivot de Ben Yedder (87e). Et à la barre, sur laquelle vient mourir une frappe contrée de Joveti? dans le. Frustrant pour l'ASM et Roberto Moreno, qui enchaînent toutefois un cinquième match consécutif sans défaite., comme le nombre de fois où Monaco n'était pas parvenu à s'imposer à domicile lors de ses dix derniers matchs avant la réception de Reims.