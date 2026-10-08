Monaco ne veut pas penser au titre

Eh oui, la Ligue 1 reprend ses droits ! Après une très longue trêve internationale, le championnat de France va entamer sa sixième journée avec un leader relativement étonnant : l’AS Monaco. Le club de la Principauté est évidemment un sacré client, mais n’avait pas forcément prévu un début de saison aussi canon .

Pas le même monde que le PSG

À quelques jours d’affronter Toulouse, Filipe Luís a tenu à rester tempéré au micro de RMC. Interrogé sur les chances de titres de l’ASM, le Brésilien ne s’est pas du tout enflammé : « On ne pense pas à ça. Ce n’est pas réaliste . On connaît la réalité du club. Je suis ambitieux, vraiment vraiment ambitieux. Mais il faut y aller match après match. » …

EL pour SOFOOT.com