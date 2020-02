Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco n'est plus très loin des quarts Reuters • 05/02/2020 à 21:19









Monaco n'est plus très loin des quarts par Samuel Martin (iDalgo) Monaco confirme ses ambitions. En ballotage favorable avant son déplacement à Galatasaray, les Monégasques ont de nouveau fais un pas vers les quarts de finale de l'Eurocoupe grâce à une nette victoire (79-91). Ce ticket, ils auraient d'ores et déjà pu l'obtenir si le tir à trois points de Can Kormaz à une second de la fin du match était rentré. En Turquie, les hommes d'Obradovi? prennent le large seulement dans le dernier quart-temps. Dee Bost et Yakuba Ouattara finissent meilleurs marqueurs de la rencontre avec 18 et 16 points quand Norris Cole passe quelque peu à côté pour la première fois depuis le début de la compétition. Le Top 16 sera atteint en cas de victoire face à Kazan le 4 mars prochain.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.