Monaco : Mamadou Coulibaly s’excuse après sa célébration polémique

Décidément, c’est la mode à l’AS Monaco. Après Paris Brunner, c’est Mamadou Coulibaly qui s’est offert une petite polémique liée à sa célébration, ce dimanche au Mans. En ouvrant le score avant la pause, il a mimé une mise à mort en passant son doigt sous la gorge face à ses supporters …

L’intéressé est revenu devant la presse après le match sur son geste : « Tout d’abord, je tenais à m’excuser, parce que ça a été mal compris. C’est un geste que j’ai fait par rapport à un ami qui m’a conseillé de faire ce genre de célébration (…) ce sont des choses qui se font dans d’autres championnats, donc je n’ai pas pensé que ça allait avoir des répercussions négatives. » Un ami visiblement très mal informé et peu inspiré, tout comme lui.…

LT pour SOFOOT.com