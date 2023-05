Monaco : la sortie de route

Caio HENRIQUE of Monaco looks dejected during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Lens and Monaco on April 22, 2023 in Lens, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

À la lutte pour le podium il y a encore un gros mois, l'AS Monaco enchaîne les déconvenues depuis et semble bien partie pour passer ses soirées européennes sur le canapé à la rentrée. Retour sur une dégringolade pas vraiment surprenante.

Alors que la Principauté a assisté à un ballet parfaitement orchestré de grosses cylindrées lancées à près de 300 km/h pendant tout le week-end, il existe pourtant, sur le Rocher, un bolide plus proche de la panne sèche que de ces engins réglés au poil : l’AS Monaco. Avec 4 défaites sur les 6 derniers matchs et autant de points ramassés sur les 18 distribués, les Rouge et Blanc n’ont plus rien de cette machine, à la mécanique si bien huilée, qui avait fait du sprint final sa spécialité ces deux dernières saisons. Ou comment, en l’espace de quelques semaines, l’ASM a laissé progressivement filer ses rêves de podium, et peut-être d’Europe.

Pour le Bayer et surtout pour le pire

Avant d’être individuelle, cette faillite est surtout collective. Après ce nouveau revers concédé samedi soir à Rennes (2-0), Krépin Diatta n’a d’ailleurs pas attendu bien longtemps pour sortir la sulfateuse : « Sur nos six derniers matchs, on ne peut pas dire que tout le monde tire dans le même sens. On a tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. » Plus que sur les 6 derniers matchs, la fracture semble remonter à cette douloureuse élimination concédée face au Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Depuis, l’ASM patine. Offensivement d’abord, où les joueurs du Rocher qui carburait jusque-là, en championnat, à 2,21 buts par match (53 en 24 parties) n’en plantent désormais plus que 1,15 (15 en 13 rencontres). Défensivement, la situation n’incite guère plus à l’optimisme, puisque les Asémistes, déjà pas franchement réputés pour leur solidité dans le secteur, sont passés de 1,29 pion encaissé par match à 1,92 après avoir croisé le fer avec les Allemands.…

Par Florian Porta pour SOFOOT.com