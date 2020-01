Monaco, la diagonale du vide

Avec la réception de Reims en Coupe de France, ce samedi à 15h, Monaco va enfin pouvoir se concentrer sur le terrain. Mais le bazar en coulisses pendant la trêve et le second licenciement de Leonardo Jardim, remplacé par Robert Moreno, ont rappelé à quel point le club de la Principauté était devenu antipathique en moins de trois ans. Résultat, ce monument du football français ressemble à tout sauf à un club de foot.

Jouet cassé

Les plus curieux n'auront pas à chercher bien loin pour trouver un intérêt à cette affiche des 32de finale de la Coupe de France entre Monaco et Reims. La première de Robert Moreno sur le banc monégasque devrait suffire à combler ceux qui ont besoin d'être rassasiés. Et surtout, ceux qui ont besoin de se rappeler que l'ASM est un club de foot, puisque le terrain y est relégué au second plan depuis beaucoup trop longtemps. Oui, la trêve des confiseurs a peut-être été reposante pour la majorité des clubs de l'élite en France, mais elle a surtout été agitée du côté de la Principauté. C'était attendu, c'est arrivé un 28 décembre : pour la deuxième fois en moins de quinze mois, Leonardo Jardim a pris la porte au bout d'une guerre interne nocive pour le club. En conférence de presse, le vice-président Oleg Petrov a immédiatement évoqué un "" - comme en octobre 2018, le technicien portugais devrait toucher huit millions d'euros d'indemnités -, rappelant ainsi aux derniers romantiques (et aux autres, aussi) ce que l'AS Monaco est devenue : un symbole de tout ce qui est détestable dans le football actuel.Le constat est terrible, surtout qu'il intervient moins de trois ans après la saison historique du titre. Mais où est passée cette équipe attachante et rafraîchissante ? Les derniers survivants (Glik, Jemerson, Subaši?) ne sont plus au niveau et font aujourd'hui partie des joueurs les plus honnis par le public monégasque. Dans sa première interview donnée àdepuis son second licenciement, Jardim s'est même essayé à une défense risible de ses trois anciens poulains, comme s'il parlait de son cas personnel : "