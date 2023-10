Monaco infeste Reims

Malgré un très bon début de match, les Champenois se sont inclinés à domicile (1-3) face au leader de Ligue 1, clinique en milieu de partie.

Reims 1-3 Monaco

Buts : Teuma (57 e , S.P.) pour Reims // Jakobs (42 e ), Balogun (46 e ) & Ben Yedder (49 e ) pour Monaco

La meilleure attaque de Ligue 1 a encore frappé en Champagne. Après Clermont, Strasbourg, Nantes, Lens et Marseille, Reims est devenu la sixième équipe de l’élite, en seulement huit journées, à encaisser (au moins) trois buts de l’AS Monaco, qui passera la trêve internationale sur le trône du championnat. Sérieusement bousculée à Auguste-Delaune, l’équipe de la principauté a plié son hôte (1-3) en accélérant juste avant et juste après la mi-temps. Un coup d’arrêt pour les hommes de Will Still, éjectés du podium.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com