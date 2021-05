Monaco garde le cap du podium en allant battre Reims

Alors que l'Olympique lyonnais ne lui a pas laissé le choix en s'imposant largement face à Lorient, l'AS Monaco a bu cette pression ce dimanche au stade Auguste-Delaune en disposant sans trop de problèmes du Stade de Reims (0-1). L'ASM reste donc troisième de la Ligue 1, à deux journées de la fin.

Stade de Reims 0-1 AS Monaco

Wissam Ben Leader

Comme ses trois compères à l'assaut des quatre premières places de la Ligue 1, l'AS Monaco se devait de s'imposer en terre rémoise ce dimanche après-midi. Surtout après sa défaite à domicile face à Lyon, la semaine passée. C'est ce qui a été fait, et plutôt bien fait tant les Monégasques n'ont jamais semblé trembler après leur ouverture du score. Wissam Ben Yedder s'est mis en évidence en première période avec une maîtrise technique et des espaces, qui a été récompensé par sa passe plus que décisive sur le but de Matazo, synonyme d'unique réalisation du match. L'ASM garde sa place sur le podium à deux journées de la fin avec 74 points, pendant que le Stade de Reims reste treizième avec 42 unités.Alors que la sieste prend la place de l'apéro après vingt premières minutes sans amuse-gueule, la première occasion des Monégasques se convertit en but. Sur une contre-attaque limpide, Wissam Ben Yedder glisse intelligemment son centre entre les jambes de Yunis Abdelhamid et laisse de marbre toute la défense locale, Eliot Matazo n'ayant plus qu'à ajuster Predrag Rajkovi?. La deuxième aubaine des joueurs du Rocher est à nouveau presque concluante, avec encore une fois Ben Yedder au parfait décalage pour Matazo. Ce dernier crochète le gardien rémois pour s'ouvrir le chemin du but, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com