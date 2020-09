So Foot • 27/09/2020 à 17:17

Monaco gagne dans la douleur, Montpellier freiné par Dijon

Un multiplex spectaculaire en Ligue 1 ! Au cours d'une après-midi riche en buts (seize), Monaco a remis la machine en route en s'imposant dans la douleur contre Strasbourg (3-2). L'ASM aura fini la partie à neuf contre onze. Toujours aussi offensif, Brest s'est fait retourner comme une crêpe par Angers (3-2), pendant que Montpellier calait sur la pelouse de Dijon (2-2). Enfin, Lens a dû se contenter d'un point à Nîmes (1-1).

Monaco 3-2 Strasbourg

Nice cale à son tour au Matmut

Ouf. Après un premier revers cette saison sur la pelouse de Rennes, Monaco s'est imposé dans la douleur contre Strasbourg (3-2) à force de se tirer des balles dans le pied. Pas de temps à perdre pourtant pour la bande de Kova?, qui démarre fort. Une première occasion en or manquée par Joveti?, puis la naissance d'une connexion : au bout d'un joli mouvement, Ben Yedder trompe Kamara après un une-deux avec la recrue Volland (1-0, 9). Séduisants dans le jeu, les gars du Rocher roulent sur des Alsaciens timorés, et sauvés par leur portier. Jusqu'à ce que les latéraux monégasques ne se décident à briller. Bien décalé par le malin Joveti? sur le côté gauche, Ballo-Touré ajuste un centre parfait pour Aguilar, qui marque d'une belle tête piquée au deuxième poteau (2-0, 45e+2).Emballé, c'est pesé ? C'est mal connaître cette équipe de Monaco et sa faculté à se faire peur. Premier exemple : une boulette de Badiashile, qui profite au nouvel entrant Chahiri, habile au moment de tromper Lecomte (2-1, 46). Deuxième exemple : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com