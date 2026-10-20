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Monaco flippe des supporters de Fribourg
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 15:18

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Monaco flippe des supporters de Fribourg

Monaco flippe des supporters de Fribourg

Pas de désordre à prévoir sur le Rocher. Ce jeudi, en Ligue Conférence, Monaco devra se défaire d’un adversaire coriace : Firbourg, troisième de Bundesliga. Alors qu’on aurait pu en attendre davantage, les supporters allemands ne seront que 850 au maximum dans les travées de Louis-II. Une jauge stricte, fixée par un arrêté ministériel pour éviter tout débordement.

Une jauge basée sur les précédents déplacements

Pour expliquer cette décision, les autorités monégasques mettent en avant le comportement des supporters de Fribourg lors de leurs déplacements en France ces dernières saisons. Des interpellations et des débordements avaient été recensés à Nantes, Nice, Lens ou encore Lille.

LT pour SOFOOT.com

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