Monaco fait tomber Lille et consolide sa place de dauphin

Dans une rencontre animée et très agréable à suivre, Monaco s’est imposé à domicile face à Lille (1-0). Si les gardiens ont longtemps brillé, il aura fallu un éclair de Youssouf Fofana pour débloquer le score et ouvrir la voie de la Ligue des champions à l’ASM, qui a passé la vitesse supérieure en seconde période.

Monaco 1-0 Lille

But : Fofana (62 e ) pour les Monégasques

Le 2400 e match de l’AS Monaco en première division était annoncé comme un choc, il n’a pas déçu. Si les deux gardiens, Lucas Chevalier et Radoslaw Majecki, ont longtemps retardé l’échéance, Youssouf Fofana a trouvé la faille à l’heure de jeu, pour inscrire l’unique but de la partie (1-0). Paris ne sera pas champion ce mercredi soir, tandis que Monaco sécurise sa deuxième place et que Lille loupe une grande opportunité de doubler Brest et reste quatrième. Les Lillois ont peut-être même perdu plus que ça avec la blessure de leur capitaine Benjamin André pour un pépin musculaire.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com