Monaco : faible avec les faibles, fort avec les forts

Vainqueur d'un match passionnant à Bollaert face à Lens ce dimanche (2-3), Monaco a une nouvelle fois cultivé son étiquette de poil à gratter pour les grosses équipes de Ligue 1. Doucement mais sûrement, l'ASM s'est replacée sur le podium et pourrait bien jouer de vilains tours à de nombreuses formations dans la course à l'Europe.

Décidément, il y a quelque chose d’inexplicable qui fait qu’on redemanderait tous les week-ends des Lens-Monaco. La première confrontation de la saison entre les deux formations avait donné lieu à un récital monégasque face à des Nordistes entrés piano piano dans leur saison, la deuxième, en Coupe de France, s’était réglée au bout d’une folle séance de tirs au but, et la troisième, qui a eu lieu ce dimanche, a été un feu d’artifice rare pour notre championnat, au point de se placer peut-être tout en haut des plus beaux matchs français de l’exercice en cours. Au bout du compte, ce sont des Asémistes souvent désorganisés, mais très tenaces qui ont remporté la mise (2-3), histoire d’ajouter un brin d’illisibilité supplémentaire à leur saison. Souvent embêté par les « petits », Monaco sait se sublimer contre les gros, et vient de prouver encore une fois qu’il faudra compter sur lui jusqu’au bout.

L’énigme Balogun, à l’image de son équipe

Le contenu de son match à Bollaert était d’ailleurs révélateur de ce double visage permanent. En première période, on a aperçu une équipe prête à mordre dans chaque espace laissé, bien aidée certes par les vagues lensoises souvent très hautes. En seconde, on a plutôt vu une équipe qui s’est peu à peu délitée, au point d’être totalement acculée par les Sang et Or, mais qui s’est relevée dans les derniers instants grâce au génie de Takumi Minamino, alors qu’elle était sur le point de craquer définitivement. Entre-temps, il y a aussi eu l’énigme Folarin Balogun, qui a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis trois mois, mais qui a aussi raté un penalty importantissime, soit son quatrième loupé dans l’exercice depuis son arrivée sur le Rocher.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com