Monaco et ses montagnes russes

Défait facilement par Lille en Coupe de la Ligue ce mardi, Monaco s'est vengé en infligeant une lourde défaite aux Dogues ce samedi soir (5-1). Entre ces deux matchs, et les rumeurs de départ de Leonardo Jardim, le club de la Principauté a vécu une semaine qui symbolise parfaitement ce qu'il traverse depuis le début de saison : beaucoup de bas, mais trop peu de hauts. Reste à trouver les responsables.

Jardim ne sait pas s'il va rester à Monaco

Septembre, les premières menaces

Peut-on virer son entraîneur après une victoire 5-1 ? Voilà l'épineuse question à laquelle devra répondre Dmitri Rybolovlev lors des prochains jours. Une question que personne ne se posait avant la réception de Lille ce samedi soir, tant le sort de Leonardo Jardim semblait déjà scellé, quelque soit le résultat. Après la rencontre, personne n'a souhaité répondre à cette question. Ni le principal intéressé, ni Wissam Ben Yedder - qui n'a pas daigné le soutenir -, ni le vice-président Oleg Petrov - qui n'a pas souhaité le conforter dans ses fonctions., déroulait le Russe." On le sait, Petrov souhaite voir Jardim partir. D'après, il aurait même déjà sondé Marcelo Gallardo, Laurent Blanc et Marcelino. Mais c'est bien au président Rybolovlev que reviendra cette lourde décision. Et après la victoire contre Lille, limoger Jardim une seconde fois pourrait accentuer les montagnes russes dans lesquelles le club est bloqué depuis de longs mois.Trois défaites et deux nuls en cinq journées de Ligue 1, une triste 19place au classement, des cadres à la rue et une défense aux abois. Tout avait mal commencé pour l'ASM, pourtant largement renforcée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com