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Monaco et Pogba, une mauvaise pioche
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 19:53
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Monaco et Pogba, une mauvaise pioche

Monaco et Pogba, une mauvaise pioche

Paul Pogba s'est à nouveau blessé à l'entraînement cette semaine. Un pépin physique qui tombe mal, puisqu'en parallèle, l'AS Monaco devrait résilier son contrat cet été. Au vu du déroulé des évènements, cette décision est compréhensible, même s'il est regrettable que le club de la Principauté n'aille pas au bout de son idée.

Paul Pogba et Monaco, c’était d’abord une relation pansement. Idéale pour relancer un homme écorché par la vie du foot pro. Dans ce type de relation, les nerfs et les muscles finissent souvent par éclater au bout de quelques semaines. L’idylle entre les deux parties aura finalement duré un peu plus d’un an. Lundi, le champion du monde 2018 a quitté prématurément l’entraînement en raison d’une douleur à la cuisse gauche. Cette nouvelle blessure n’est pas la raison même d’une séparation qui paraît désormais inéluctable, mais ne devrait pas inciter l’ASM à changer d’avis.

La roulette et les montagnes russes

Qu’elles semblent loin les larmes de Pogba, illuminant ses yeux sombres lors de la confirmation de cette union l’été dernier. À nouveau sous contrat avec un club, la Pioche, LE pari de Monaco pour les saisons à venir, rêvait de retaper le ballon, ce qu’il « aime le plus au monde. » Il y a eu des doutes, comme lorsque le Français déclarait « qu’il y avait encore encore du boulot pour jouer 90 minutes » et aussi des lueurs d’espoir comme lorsqu’il était entré sur la pelouse du Roazhon Park en novembre dernier, sous les ovations du public breton, presque trois ans après son dernier match officiel. Une absence de longue date liée à une suspension pour dopage de deux ans, agrémentée d’une affaire de trahison en plein cœur de sa famille.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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