Monaco et Lille se neutralisent

Dans un match fermé et pauvre en occasions franches, l'AS Monaco et le LOSC se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) qui n'arrange personne.

Monaco 0-0 Lille

On attendait une rencontre explosive entre l’AS Monaco et le LOSC, mais ce choc entre deux des plus flamboyantes attaques de la Ligue 1 a accouché d’un nul soporifique et sans buts. Un partage des points qui éloigne définitivement la Ligue des champions des têtes monégasques, mais aussi la quatrième place des têtes lilloises.

Sur le Rocher, on dort

Sous un beau soleil azuréen, Monégasques et Lillois mettent une bonne demi-heure avant de commencer à se lancer des parpaings. Une mise en route lente, liée à l’enjeu, qui va accoucher de la plus belle occasion de la première période en faveur des hommes de Philippe Clement. À trente mètres plein axe, Youssouf Fofana trouve Myron Boadu qui file dans le dos de José Fonte, mais qui perd son duel face à un très bon Lucas Chevalier.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com