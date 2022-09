Monaco doit se montrer ambitieux en Ligue Europa

À la suite de sa déroute face au PSV Eindhoven, l'AS Monaco s'apprête, une nouvelle fois, à retrouver la Ligue Europa face à l'Étoile rouge ce jeudi. Éliminés en huitièmes la saison passée, les Monégasques auraient tort de ne pas faire de cette compétition un objectif cette année. Avec un effectif plus étoffé et une poule idéale pour se mettre dans le bain, les Rouge et Blanc ont tout pour aller rafler la mise fin mai.

Étoile rouge AS Monaco 08/09/2022 à 21:00 Ligue Europa Diffusion sur

Un passé à conjuguer au présent

Sorti en 2014,- un film où Tom Cruise se retrouve inlassablement bloqué dans une boucle temporelle - n'a pas encore connu officiellement de suite. Aucune date de sortie n'a été annoncée et pourtant, officieusement, celle-ci est déjà en cours de tournage depuis de longues semaines. Avec toutefois quelques nouveautés. Pour commencer, ce deuxième opus ne connaîtra jamais les joies des salles obscures, mais seulement celle des terrains. Ensuite, pour reprendre le rôle de l'acteur américain, on retrouve l'AS Monaco. Une élimination précoce au cœur du mois d'août, un début de championnat poussif, la saison actuelle du club de la Principauté ressemble à s'y méprendre à celle de l'année dernière. Rien d'illogique pour un club dont la devise est("Progresser, Oser, Recommencer", en français). Pourtant, à l'heure de retrouver la Ligue Europa et l'Étoile rouge, ce jeudi, l'ASM a des raisons de croire que l'histoire pourrait être différente cette année. De là à aller chercher son premier trophée européen ?Contrairement à l'an passé où le tirage avait réservé une poule plutôt corsée au club du Rocher (PSV, Real Sociedad et Sturm Graz), les ouailles… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com