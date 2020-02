Monaco détrousse Montpellier

Après un premier acte où Montpellier aurait pu encaisser de nombreux pions, les joueurs de la Principauté ont réussi à concrétiser leur domination par l'indispensable Slimani. Dominatrice et constamment dangereuse, notamment grâce à l'inédit trio Joveti?-Ben Yedder-Slimani, l'ASM a ainsi vaincu des Héraultais décontenancés sur la plus courte des marges.

AS Monaco 1-0 Montpellier HSC

La lose Golovin

Si nombreux étaient ceux à en rêver, Robert Moreno les a comblés quand le speaker du Louis II a annoncé que le trio Joveti?-Ben Yedder-Slimani était aligné d'entrée. Car si les trois comparses se sont d'abord marchés sur les pieds, ils ont ensuite pris la pleine mesure d'une rencontre qui leur était dédiée. Prouvant, en même temps, au technicien espagnol que cette association peut être bien plus qu'une utopie. Et pour cause : leur complémentarité a fait très mal à la défense de Montpellier, même si la finition n'a pas toujours été au rendez-vous. Qu'importe : avec son 4-3-2-1 en apparence déséquilibré, Moreno a remporté sa troisième rencontre de suite en Ligue 1 et peut se targuer d'avoir ramené le club de la Principauté aux pieds du podium. Merci à sa triplette.Consciente qu'une victoire peut lui permettre de confisquer la place de cinquième à son adversaire du soir, l'ASM met rapidement en émoi la défense montpelliéraine. Islam Slimani et Aleksandr Golovin combinent parfaitement, mais le Russe rate une occasion qui ne sera pas la dernière (1). En face, sans Delort et avec un milieu encore plus dense qu'à l'accoutumée, Montpellier réplique dans la foulée suite à une relance foireuse de Fodé Ballo-Touré. Sauf que les projets de Florian Mollet sont contrecarrés, par le pied de Benjamin Lecomte (5). Les joueurs de Der Zakarian essaient tout de même d'étirer le bloc monégasque, qui prend la forme d'un 4-4-2 à plat en phase défensive. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com