Monaco, des jeunes et en paix

Eliesse BEN SEGHIR of Monaco during the Ligue 1 Uber Eats match between Monaco and Paris Saint Germain at Stade Louis II on February 11, 2023 in Monaco, Monaco. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

À l’image d’Eliesse Ben Seghir, qui devrait de nouveau avoir du temps de jeu contre Lorient ce dimanche (17h), les jeunes issus du centre de formation de l’AS Monaco pointent de plus en plus le bout de leur nez en équipe première. Tout sauf un hasard.

Heureusement qu’ils étaient là. Le 2 avril dernier, l’AS Monaco était menée par Strasbourg au moment de rejoindre les vestiaires (1-2). Pour sortir de ce mauvais pas, le club de la Principauté a pu s’en remettre à sa jeune garde. Déjà impliqué sur l’ouverture du score de Vanderson, Eliesse Ben Seghir a d’abord égalisé du gauche. Quelques minutes plus tard, Edan Diop, tout juste entré, a étrenné sa première apparition avec les professionnels en redonnant l’avantage à sa formation, qui s’est finalement imposée (4-3). Dans un effectif constellé d’internationaux au CV clinquant, ce sont donc deux gamins de 18 ans qui ont permis à l’ASM de se remettre à l’endroit et de ne pas perdre de terrain dans la course au podium. Si l’on ne présente plus Ben Seghir, qui avait crevé l’écran un soir de décembre, en claquant un doublé à Auxerre pour son baptême du feu en Ligue 1 (2-3) et a engrangé beaucoup de temps de jeu depuis, on a été ravis de découvrir les qualités balle au pied du petit frère de Sofiane Diop. Eux deux, comme Soungoutou Magassa (19 ans, 80 minutes dans l’élite cette saison) et d’autres joueurs habitués à côtoyer le groupe professionnel, bénéficient désormais de l’attention toute particulière que les dirigeants monégasques portent à leurs jeunes pousses.

Monaco veut revenir à son ADN de club formateur…

Propos de Damien Perrinelle et Pascal de Maesschalck recueillis par RB, ceux de Philippe Clement issus de conférence de presse.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com