Monaco déroule face à Bordeaux, qui explose en Principauté

Incapable de l'emporter depuis cinq rencontres et fessé par Lyon le week-end dernier, Monaco a profité de la venue de Bordeaux pour se ressaisir (4-0). Pour ça, les Monégasques ont pu compter sur Wissam Ben Yedder et Gelson Martins. Mais aussi Kevin Volland, auteur de son premier doublé en Ligue 1.

Monaco 4-0 Bordeaux

Deux pions pour le prix d'un

Trois minutes et quarante-deux secondes. Voilà le laps de temps qu'il a fallu à l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland pour inscrire trois buts lors du premier acte, obligeant les Girondins de Bordeaux à baisser la tête, et à s'enfoncer dans une prestation largement insuffisante. Après la pause, l'attaquant allemand a remis ça une fois avant que ses coéquipiers gèrent tranquillement leur avance au score. Avec ce succès précieux et mérité (X-X), les joueurs de Niko Kova? restent invaincus à Louis II, et semblent avoir retenus la leçon du week-end dernier contre Lyon, lorsqu'ils avaient été punis en contre, encaissant pas moins de quatre pions en l'espace de quarante-cinq minutes, la faute à des largesses défensives incroyables.Pour y remédier, l'entraîneur croate décide de titulariser Caio Henrique en lieu et place de Djibril Sidibé, tandis qu'à la récupération, Florentino Luís cède sa place au profit de Sofiane Diop, qui monte d'un cran et vient épauler le duo d'attaque formé par Ben Yedder et Volland. Côté bordelais, le retour de Koscielny doit permettre à la défense girondine de retrouver de la sérénité, chose à laquelle on croit malgré la domination territoriale de l'ASM en début de match. Mais comme trop souvent cette saison, les joueurs au scapulaire reculent, peinent à ressortir le ballon, avant d'être logiquement punis. D'abord sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com