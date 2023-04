Monaco découpe Lorient

Contre des Merlus à l'envers, l'AS Monaco a tenu son rang (3-1) grâce à des buts de Diatta, Golovin et Volland. Les Asémistes soufflent dans la nuque de l'OM, troisième sur un fil.

Monaco 3-1 Lorient

Buts : Diatta (14 e ), Golovin (27 e ) et Volland (55 e ) pour l’ASM // Koné (86 e ) pour les Merlus

Une semaine après avoir endormi Marseille, Lorient a pris la foudre sur le Rocher, contre des Monégasques déchaînés, puis en gestion sur l’ensemble du second acte. Avec ce succès des plus aisés, Monaco se rachète de ses points perdus à Nantes et revient provisoirement à hauteur de l’OM, toquant ainsi aux portes du podium. Lorient, qui n’a plus goûté à la victoire à l’extérieur depuis sept matchs, pointe au dixième rang.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com