Monaco chute, Montpellier passe 4e, Nîmes s'enfonce par Matthieu Cointe (iDalgo) Monaco est tombé face à Strasbourg au cours de cette 21e journée de Ligue 1 (1-3). Ajorque, Thomasson et Mitrovic ont marqué pour le Racing, alors que Jovetic, rentré à l'heure de jeu, a réduit l'écart en fin de rencontre. L'ASM est douzième, à 8 point du podium, tandis que les hommes de Thierry Laurey grimpent à la septième place. Montpellier a réalisé le gros coup de la soirée face à Dijon, bien aidé par le carton rouge de Chouiar à la 54e minute de jeu (2-1). Mollet a inscrit le premier but des Héraultais deux minutes après et Andy Delort a doublé la mise à la 63e. Balde a marqué le but dijonnais à la 76e. Nîmes tombe encore à Saint-Étienne (2-1). Les Crocos ont payé cher leur mauvaise première demi-heure en encaissant deux buts de Khazri, dont un sur pénalty. Ferhat a redonné espoir aux Nîmois en fin de première période mais les joueurs de Blaquart restent 19e. La VAR a annulé un but à chaque équipe dans ce match. Dans les autres rencontres de la soirée, Metz s'est imposé à Reims grâce à un nouveau but de Diallo et sort de la zone rouge (0-1), alors que Brest a gagné 2-1 contre Amiens. Mendy et Cardona buteurs pour les Bretons, Guirassy avait égalisé sur pénalty à l'heure de jeu.

