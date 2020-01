Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monaco chute à Levallois, Limoges s'adjuge le derby face à Boulazac Reuters • 25/01/2020 à 23:20









par Hugo Chalmin (iDalgo) Monaco perd sa place de leader du classement en Jeep Elite au profit de l'ASVEL. Le club de la principauté s'est incliné samedi à Marcel Cerdan contre Levallois et subit son troisième revers de la saison. Une défaite 80-71 face aux hommes de Frédéric Fauthoux en partie due à un Norris Cole auteur de seulement 4 points, à 1 sur 14 au tir. Du côté de Limoges, le CSP a pris sa revanche face à Boulazac en remportant le derby 88 à 75. Le suspense n'a duré qu'une mi-temps. Grâce notamment aux 17 pertes de balles du BDD, les Limougeauds prennent une avance de 13 points avant de rentrer aux vestiaires. L'écart ne sera jamais rattrapé par les Boulazacois. Dans la lutte pour le maintien, Orléans a signé un succès primordial lors de son déplacement à Strasbourg. Après avoir mené de 14 points à la pause, l'OLB est rejoint par la SIG avant de s'imposer finalement 80 à 77. Parmi les autres rencontres de la soirée en Jeep Elite, Dijon conforte sa troisième place en assurant 80-88 à Dunkerque. Bourg-en-Bresse dispose facilement 94-82 du Portel, lanterne rouge du classement. Nanterre gagne 79-85 à l'extérieur contre le MSB tandis que Châlons-Reims met fin à une série de trois défaites consécutives avec leur victoire 75-82 à Pau.

