Monaco change de ministre des Finances et de l'Economie

La principauté de Monaco a annoncé vendredi un changement de ministre des Finances et de l'Économie après avoir été épinglée en début d'année par le Conseil de l'Europe au sujet de sa lutte contre le blanchiment d'argent.

Le nouveau ministre, Marco Piccinini, est âgé de 71 ans. Après une carrière dans la finance et le sport automobile, il avait déjà été ministre des Finances et de l'Économie monégasque en 2011-2012 et conseiller spécial auprès du ministre d'État en 2017.

Il devra diriger "les efforts visant à renforcer la position économique de Monaco sur la scène mondiale et à promouvoir un environnement favorable à la prospérité et l'innovation", indique le cabinet du prince Albert II dans un communiqué, sans un mot pour l'action du ministre sortant, Jean Castellini.

"Castellini paie son inaction ou son manque d'efficacité dans le dossier Moneyval" qui a créé une "confusion et des doutes dans les milieux internationaux", juge une source proche des milieux d'affaires monégasques, interrogée par l'AFP.

En janvier, Moneyval, l'organe de lutte antiblanchiment du Conseil de l'Europe a publié un rapport réclamant des "améliorations fondamentales pour renforcer l'efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime".

En matière de financement du terrorisme, le rapport exige "des améliorations majeures concernant la transparence des personnes morales, ainsi que les enquêtes et les poursuites". Il note "l'absence de poursuites ou de condamnations" dans ce domaine.

A sa publication, le gouvernement monégasque a promis vouloir "se conformer aux meilleurs standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme".

Le Conseil national (l'assemblée législative monégasque) avait notamment adopté plusieurs lois fin 2022, notamment dans des domaines tels que l'entraide judiciaire internationale, la saisie et la confiscation des instruments et produits du crime.

Les effectifs du service d'information et de contrôle des circuits financiers devraient aussi être significativement augmentés, avait indiqué cette année à l'AFP une source proche du gouvernement monégasque.

A la suite du G20 de Londres en 2009, la place financière s'était engagée dans un effort de transparence fiscale qui lui avait permis de quitter la "liste grise" des pays non coopératifs élaborée par l'OCDE.

Depuis 2016, le Rocher conclu des accords de coopération fiscale avec plus d'une soixantaine de pays.

Ce changement intervient après d'autres: début septembre, Christophe Steiner, jusqu'à présent ambassadeur de Monaco à Paris, a pris le poste de directeur de cabinet du prince Albert II après l'éviction de Laurent Anselmi.

Une visite de l'équipe d'évaluation du Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (Greco) à Monaco est prévue du 20 au 24 novembre 2023.