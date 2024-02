Monaco cède à la maison, Rennes enchaîne tranquillement, Metz coule

Il y a eu beaucoup de buts dans ce multiplex du dimanche après-midi, dans lequel on a vu Rennes être toujours aussi indomptable contre Clermont, Monaco se laisser surprendre à Louis-II par Toulouse et Montpellier ne faire qu'une bouchée de Metz.

La balade du jour

Que le début de saison poussif du Stade rennais semble loin derrière… Quelques jours après la grosse déroute à Milan, les hommes de Julien Stéphan avaient à cœur de repartir de l’avant dès ce week-end face à un Clermont toujours malade. Ce fut le cas, sans jamais trembler, tant Rennes a maîtrisé les débats à tous les instants (3-1) . Warmed Omari a ouvert le score à la demi-heure de jeu en étant bien placé à la réception d’un centre, puis Martin Terrier s’est ensuite offert un doublé en six minutes en début de seconde période, sans doute suffisant pour le consoler après une petite bisbille en fin de premier acte avec Ludovic Blas. Ce dernier a raté un penalty après avoir pris le ballon des mains de son coéquipier, avant de sortir sous quelques sifflets du Roazhon Park. S’il faut trouver un point négatif à ce dimanche après-midi rennais, il est peut-être là.

La noyade du jour

Silence, le FC Metz coule. Rien ne va plus chez les Grenats, qui n’arrivent pas à sortir de leur spirale infernale – huit défaites sur les neuf derniers matchs, aucune victoire depuis fin novembre – et qui cèdent encore à la Mosson face à Montpellier (3-0) . Le nul récolté au Vélodrome la semaine passée n’était qu’une illusion, tant les Messins semblent avoir baissé les bras et leur expression collective n’est plus au niveau de l’élite française. C’est en revanche un vrai bol d’oxygène pour le MHSC qui retrouve le goût du succès après trois revers de rang. Issiaga Sylla a facilement pris à défaut la défense adverse dès le début du match avant de conclure joliment face à Alexandre Oukidja. Le portier algérien a ensuite poussé une gueulante sur le deuxième pion encaissé par Metz, totalement délaissé par ses partenaires sur un corner, permettant à Modibo Sagnan d’inscrire son deuxième but avec Montpellier. Et Téji Savanier a éteint le mini suspense sur penalty en toute fin de match.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com