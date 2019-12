Monaco cartonne Lille avec pragmatisme

Rapidement mené au score après un nouveau but de Victor Osimhen, Monaco n'a pas abdiqué et s'est rebellé coup sur coup, grâce à Gelson Martins puis Keita Baldé. Suffisant pour réveiller Ruben Aguilar et Wissam Ben Yedder, qui ont largement contribué à ce succès princier (5-1). Leonardo Jardim peut partir en vacances l'esprit libre.

Monaco 5-1 Lille

Bis repetita

Soi-disant lâché par son vestiaire, mais surtout mis au pilori avant la réception du LOSC ce samedi, Leonardo Jardim a encore réussi à faire taire les critiques. Et pour cause, le choix de titulariser Keita Baldé et Ruben Aguilar a porté ses fruits. D'abord car le Sénégalais a marqué. Ensuite, parce l'ancien Montpelliérain a enfin délivré ses deux premières passes décisives sous le maillot monégasque. Largement suffisant pour que Monaco dompte Lille avec réalisme et pragmatisme (5-1). Mieux encore, avec cette victoire, les joueurs de la Principauté reviennent à seulement trois petits points de leur adversaire du soir.Pourtant, malgré une bonne entame monégasque, ce sont les Lillois qui se montrent les plus inquiétants. Notamment lorsqu'ils cherchent à prendre de vitesse la défense adverse dans son dos. Guillermo Maripán et Kamil Glik sont finalement touchés dans la surface, mais leurs coups de casque passent à chaque fois au-dessus. Défensivement, les deux colosses sont toujours aussi fébriles, et sur une passe lumineuse de Jonathan Ikoné, Victor Osimhen sème le Polonais et lobe Benjamin Lecomte (0-1, 13). Comme mardi en Coupe de la Ligue à Louis-II, c'est l'attaquant nigérian qui sanctionne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com