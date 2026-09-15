Monaco aurait dû bénéficier d’un penalty contre Strasbourg

Paris perdu. Si Monaco a pu arracher le point du nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1), les choses auraient pu tourner en faveur de l’équipe de la Principauté . Comme le rapporte la direction de l’arbitrage de la Ligue 1, un penalty aurait dû être sifflé en faveur de la bande de Brunner en toute fin de match : un coup de pouce qui aurait permis à l’ASM de trôner en tête du championnat.

Une erreur de l’arbitrage vidéo

À la 89 e , Jeyland Mitchell claque sa jambe droite sur Matthis Abline alors en pleine course. L’ancien feu follet nantais tombe et perd le cuir. Alors que les Monégasques s’excitent et réclament un peno, rien ne se passe. Le communiqué paru ce mardi estime toutefois que le VAR aurait dû envoyer l’arbitre faire un tour devant l’écran au bord du terrain , histoire qu’il constate la faute et désigne le point de penalty.…

SW pour SOFOOT.com