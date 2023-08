Monaco arrache le nul à Nantes dans un match fou

Mené à deux reprises, Monaco est parvenu à arracher un point sur la pelouse de Nantes (3-3), au terme d'une rencontre spectaculaire ce vendredi soir en ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

Nantes 3-3 AS Monaco

Buts : Mohamed (5 e et 48 e ) et Castelletto (15 e ) pour les Canaris // Minamino (27 e ), Ben Yedder (59 e ) et Boadu (85 e ) pour les Monégasques

Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses. D’un côté, Monaco arrivait en Loire-Atlantique avec le plein de points et de confiance, ainsi qu’une place de leader en Ligue 1. De l’autre, Nantes abordait cette rencontre dans une situation strictement inverse, une tendance depuis plusieurs mois. Fort de ce constat, le public s’attendait à des buts et il n’a pas été déçu. En revanche, le scénario rocambolesque en aura surpris plus d’un, et malgré une avance de deux pions, Nantes a finalement craqué dans les derniers instants et n’a pu empêcher le retour d’un leader vexé et frustré (3-3).…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com