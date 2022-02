Monaco a adopté les sanctions de l'UE contre la Russie

La principauté de Monaco "a adopté et mis en oeuvre sans délai" le gel des avoirs et les sanctions économiques de l'Union européenne contre la Russie, a annoncé lundi le cabinet du prince Albert dans un communiqué.

"Conformément à ses engagements internationaux, la Principauté a adopté et mis en oeuvre, sans délai, des procédures de gel de fonds et de sanctions économiques identiques à celles prises par la plupart des États européens", a-t-il indiqué dans une première déclaration officielle depuis le début de l'invasion russe en Ukraine jeudi.

Le prince "condamne fermement" cette invasion et "soutient les appels en faveur d'un cessez le feu immédiat", précise le communiqué.

La principauté considère "que les désaccords et les conflits doivent être résolus par la seule voie du dialogue et de la diplomatie", poursuit ce texte.

Monaco, deuxième État le plus petit du monde, accueille quelque 750 résidents russes. l'AS Monaco, l'équipe de Ligue 1 de football, est ainsi la propriété du Russe Dmitri Rybolovlev. De même l'actionnaire majoritaire et président de l'AS Monaco basketball, le club de ProA, est russe: Aleksej Fedoricsev a succédé fin janvier à la tête du club à l'Ukrainien Sergey Dyadechko, qui est désormais vice-président.

Monaco entretient de longue date des relations étroites avec la Russie, les premiers traités et accords commerciaux et politiques conclus entre l'Empire russe et la principauté datant du XIXe siècle. Au niveau culturel également, à l'image des ballets russes Diaghilev qui se sont établis à Monte-Carlo au début du XXe siècle.

Chef d'Etat sans armée, à l'image du pape, le prince Albert II de Monaco a fait sortir la principauté en 2009 de la liste des paradis fiscaux établie par l'OCDE.