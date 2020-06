"Mon objectif, c'est d'être maire du Havre, vite. Ça peut arriver très vite", prévient Edouard Philippe

Alors qu'un remaniement se profile, le Premier ministre a évoqué lundi soir son retour au Havre, le deuxième en quelques jours, assurant que "si ça arrive vite, ce sera très bien".

Le Premier ministre Edouard Philippe, le 3 juin 2020 à l'Elysée. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Alors qu'un remaniement semble se profiler au gouvernement , Edouard Philippe prépare-t-il son départ ? "Mon objectif c'est d'être maire du Havre. Vite. Cela peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien ! Voilà" , a-t-il répondu lundi soir 22 juin à son adversaire du second tour des élections municipales, le communiste Jean-Paul Lecoq, qui évoquait son sort entre la cité portuaire et Matignon lors d'un débat sur France 3 Normandie.

"Le président de la République m'a demandé d'être premier ministre en 2017. Peut-être qu'un jour le président Mélenchon demandera à M. Lecoq d'être ministre. Peut-être qu'il ne se défilera pas à ce moment-là", a souligné le chef du gouvernement, dans un sourire. "Je ne suis pas sûr, moi, que j'accepte d'être premier ministre de mon pays, a répliqué le communiste, que le leader de La France insoumise est venu soutenir vendredi dernier. J'ai un petit côté (Antoine) Rufenacht (prédécesseur et mentor d'Edouard Philippe, ndlr). On lui avait proposé à un moment donné de servir à l'échelle nationale, et il avait répondu : Le Havre, tout Le Havre, rien que Le Havre".

En officialisant sa candidature en février dernier, Edouard Philippe avait expliqué qu'il resterait à Matignon même en cas de victoire. La semaine dernière, le chef du gouvernement avait néanmoins déjà évoqué son retour dans la cité portuaire, qu'il dirigeait depuis 2010, avant de rejoindre Matignon. "Je vous le dis : si les électeurs me font confiance, je serai de retour au Havre. Au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt" , avait-il expliqué dans un entretien à Paris Normandie.

Arrivé en tête du premier tour le 15 mars dernier avec 43,6% des voix, devant son concurrent communiste Jean-Paul Lecoq (35,88%), M. Philippe a depuis été à la manœuvre dans la crise épidémique, engrangeant au passage une forte hausse de sa popularité au niveau national. Un sondage de l'Ifop paru la semaine passée le crédite de 53% d'intentions de vote, contre 47% à M. Lecoq, mais l'inconnue de l'abstention fait peser une forte incertitude.