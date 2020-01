«Mon fils, le nouveau capitaine du XV de France» : Charles Ollivon vu par son père

« Il me l'avait laissé entendre, mais j'avais une petite appréhension... » Comme de nombreux observateurs du rugby français, Jean-Michel Ollivon a donc suivi ce mercredi l'annonce de la liste des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le tournoi des Six Nations.Parmi eux, son fils Charles, intronisé nouveau capitaine des Bleus pour les cinq rencontres de février-mars dans un premier temps. C'est avec un papa ému que nous avons échangé quelques heures plus tard. Et qui a pris soin de nous donner son regard sur le troisième ligne de Toulon de 26 ans.Ses débuts dans le rugbyJEAN-MICHEL OLLIVON. « Il n'a pas vraiment eu le choix (rires). Moi, j'ai joué comme deuxième ligne au club de Saint-Pée-sur-Nivelle (NDLR : au Pays basque) puis je me suis occupé de l'école de rugby, avec ma femme Brigitte, pendant plusieurs années. J'ai amené son frère aîné, Alexandre, quand il avait 6 ans. Charles en avait 4, donc il regardait l'entraînement de l'autre côté de la main courante. Il prenait un ballon et partait batailler dans la boue avec les autres gosses qui étaient là. Au bout d'un moment, il est passé de l'autre côté de la main courante. »Le jeune rugbyman« Je l'ai entraîné jusqu'à ses 13 ans. Sur le terrain, c'était un gagneur, un hargneux qui ne fuyait pas le combat et qui mettait toute sa hargne pour l'emporter. Il n'a pas perdu beaucoup de matchs mais, quand c'était le cas et qu'il était vraiment gamin, je savais que j'allais le récupérer en train de pleurer à la sortie du vestiaire. C'était un bon joueur, mais il n'avait rien de sensationnel. Aucun très grand club ne m'a appelé pour se renseigner sur lui. À 15 ans, il a été repéré par Bayonne qui l'a recruté, comme il le faisait avec les bons éléments de la région. Et, derrière, ça s'est enchaîné... »Son ascension et son départ à Toulon« À 19-20 ans, quand il a continué à progresser avec ...