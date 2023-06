information fournie par So Foot • 24/06/2023 à 08:41

« Mon esprit a rejeté cette comparaison avec Zidane »

Fraîchement sacré champion du monde avec l’équipe de France de footgolf, joueur de poker florissant et gérant d’un complexe sportif à Sochaux, Camel Meriem s'épanouit dans sa vie de quadragénaire. Discussion avec un ancien nouveau Zidane.

Camel, vous voilà donc champion du monde.

Oui, mais de footgolf ! C’était le 6 juin dernier à Orlando, en Floride. C’est marrant, parce qu’en finale, on a aussi fait 3-3 contre l’Argentine. Mais comme on avait un meilleur goal-average , on a gagné.…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Thibault Julien pour SOFOOT.com