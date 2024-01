Molenbeek : le grand n’importe quoi

Il n'y a pas qu'à Lyon que ça va mal pour John Textor. Le RWD Molenbeek, dont il est également propriétaire, traverse une grosse crise. Au-delà du sportif, ce sont les attitudes des joueurs et la politique de l'Américain qui sont pointées du doigt.

Il n’y a pas un club de John Textor qui ne soit pas en crise. Si Botafogo est en vacances, et que Lyon montre un visage un peu moins catastrophique depuis quelques semaines, le RWD Molenbeek, en revanche, traverse une sacrée tempête. Propriété de l’Américain depuis janvier 2022, le club bruxellois, alors en deuxième division, est remonté cette saison dans l’élite belge pour la première fois depuis 2002. Une prouesse alors que l’institution, qui avait fait faillite en 2003, ne revit que depuis 2015 et les investissements de Thierry Dailly. Toutefois, la belle histoire semble avoir pris fin. Samedi dernier, à la veille de recevoir le KAS Eupen, les joueurs molenbeekois ont fait face, après l’entraînement, à une horde de supporters, venus leur présenter leur cahier de doléances.

Mauvaise attitude

Entre références au Club Med, et prise de rendez-vous sur un ring pour en découdre, l’ambiance était tendue. « On était à peu près 50 ou 60. Aussi bien des supporters lambda que des supporters plus impliqués » , détaille Anthony, membre des Brussels Boys 85, le groupe historique du RWDM. Les fans ont carrément averti que « s’il n’y a pas de victoire, le match ne se terminera pas ». Une menace mise à exécution le dimanche, tandis qu’Eupen était en train de mener sur la pelouse bruxelloise. Résultat : match arrêté, et les cinq dernières minutes ont été disputées ce mercredi (1-0). Malgré la défaite, la cinquième sur les sept derniers matchs de championnat, Molenbeek n’est pas largué au classement et occupe la 13 e place (sur 16). Ce n’est pas tant les résultats sportifs qui rendent fous les supporters, mais l’attitude de leur équipe.…

Tous propos recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com